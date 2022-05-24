Новый этап переговоров президента Азербайджана и премьера-министра Армении в Брюсселе вызвал заметный ажиотаж в Ереване. Так ряд армянских политиков и политологов заявили о новом «опустошительном фиаско» для Армении, где Ереван подчистую проиграл. Армянских оппозиционных «экспертов» напугала формулировка о том, что стороны все-таки согласовали «принципы обеспечения транзита между различными частями Армении через территорию Азербайджана», что, по их мнению, означает безусловную реализацию Зангезурского коридора с учетом всех интересов Азербайджана. А также и то, что предстоящая передача Арменией ряда азербайджанских анклавов под юрисдикцию Баку, по сути, приведет к тому, что под контролем Азербайджана окажутся многие важные транспортные развязки армянских дорог, в частности, между севером и югом, по территории которых пролегает стратегическая трасса, связывающая Иран и Грузию.

Между тем, по мнению главы Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарида Шафиева, армяне по-прежнему продолжают играть на деталях трехстороннего заявления от 10 ноября, манипулировать смыслами, в частности, заявляя о том, что в документе не везде упоминается слово «коридор». В беседе с Minval.az эксперт отметил, что «в описании механизма как Лачинского, так и Зангезурского коридоров фигурирует такое выражение как «беспрепятственное передвижение грузов и людей».

«Это соответствует описанию транспортного коридора, здесь все вполне понятно и однозначно», — отметил политолог.

По его словам, стоит отметить, что Азербайджан не пытается контролировать территорию Армении, и это Еревану следует понять. Важно, чтобы грузы и люди, согласно трехстороннему заявлению, могли передвигаться по Зангезурскому коридору без препятствий, чтобы действовали железная дорога и автомобильное сообщение.

«И по этим вопросам в Брюсселе между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном были достигнуты четкие договоренности», — отметил политолог.

Что касается поднятых армянской стороной вопросов азербайджанских анклавов, которые якобы перекроют армянские транспортные развязки, то по мнению Шафиева, они рассматриваются в рамках делимитации и демаркации границ, где все четко контролируется азербайджанской стороной.

«Вопрос анклавов отдельно не стоит, стоит вопрос в целом: вопрос делимитации, определения границ. И в том числе, вопрос анклавов, который будет решаться в той или иной форме. Это неизбежный процесс и армянской стороне следует это принять», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров