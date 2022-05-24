В Украине погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев, сообщили «Би-би-си» на условиях анонимности трое его бывших подчиненных.

Боташев — самый высокопоставленный российский летчик, о гибели которого на войне стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Боташеву было 63 года. Каким образом он стал выполнять боевые задания в Украине, неясно — собеседники «Би-би-си» предполагают, что он «просто не смог остаться в стороне».

Как уже писал Minval.az, 22 мая Генштаб ВСУ сообщил о сбитом в небе над Луганской областью российском штурмовике Су-25. Его пилот не успел катапультироваться. Один из сослуживцев Боташева подтвердил издания, что отставной генерал выполнял задания в Украине именно на Су-25.

«Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы, второй — бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё», — рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.

В настоящее время известно о гибели по меньшей мере 31 российского военного летчика.