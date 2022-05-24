Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация парламента Эстонии во главе со спикером Юри Патасом, побывала в культурной столице Азербайджана — городе Шуша.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, делегацию сопровождали зампред Милли Меджлиса Адиль Алиев, глава Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Эстония Жаля Ахмедова, посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов, посол Эстонии в Азербайджане Аннели Колк и другие официальные лица.

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал делегации об истории, города, его состоянии во время оккупации, а также проводимых сегодня в Шуше восстановительных работах.

Эстонская делегация была проинформирована о том, что исторические памятники и мечети в городе восстанавливаются под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Члены делегации ознакомились с мечетями Юхары Гевхарага, Ашагы Гевхарага, Каравансараем, посмотрели Крепостные стены города, руины Дворцы ханской дочери Натаван, побывали на Городской площади. Им было рассказано о Городской площади, и установленных там расстрелянных армянами памятниках выдающихся деятелей культуры Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.

Было отмечено, что работы по ремонту и восстановлению в этих мечетях проводятся при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и что недавно президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети.