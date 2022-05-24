За последнюю неделю сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Низаминского района, были задержаны 6 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в общей сложности у них было изъято 2 кг наркотических средств и психотропных веществ. Задержанные осуществляли продажу наркотиков в Низаминском районе и других районах столицы.

В связи с выявленными фактами в следственном отделе Управления возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.