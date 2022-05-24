Депутаты парламентов Азербайджана, Грузии и Турции договорились о создании совместной парламентской ассамблеи. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе грузинского законодательного органа по итогам визита парламентской делегации в Баку.

«Мы приняли важное решение о том, что начнем работу над созданием парламентской ассамблеи Грузии, Турции, Азербайджана, которая выведет на качественно новый уровень наши парламентские связи», — приводит пресс-служба парламента слова главы комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе.

Грузинская парламентская делегация во главе с Самхарадзе посетила Баку, где законодатели приняли участие в работе ежегодной встречи комитетов по внешним связям Азербайджана, Грузии и Турции.

Делегатов приняла спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова. Следующая трехсторонняя встреча парламентских делегаций пройдет в Тбилиси.