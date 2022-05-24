Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая — Дня Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ваш вклад в укрепление вашего государства, повышение благосостояния вашего народа, продвижение вашей страны на международной арене огромен. Желаю братскому Азербайджану и его народу дальнейшего развития под вашим руководством.

Отношения между нашими странами, основанные на добрососедстве и общих духовных традициях, поднялись на стратегический уровень и всесторонне развиваются в результате нашего с вами сотрудничества.

Уверен, что благодаря Вашей активной деятельности на благо наших народов отношения между нашими странами будут еще больше укрепляться и развиваться.

Высоко оценивая наши личные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, уверен, что эти отношения будут продолжаться.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов на вашей ответственной должности, успехов в ваших благородных начинаниях, а азербайджанскому народу — процветания и прогресса», — говорится в письме.