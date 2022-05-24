В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

Поезд с грузом прибыл через Польшу на юг Литвы, откуда далее будет доставлен в город Клапейда для погрузки на торговые суда. По словам представительницы компании-перевозчика LTG Лауры Габрилавичюте, на этой неделе из Украины в Литву должны отправиться еще два поезда с украинским зерном, маслом и кукурузой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия не будет мешать вывозу украинского зерна через Польшу. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, в свою очередь, отмечал, что при вывозе зерна из Украины через страны Балтии и Польшу могут возникнуть некоторые сложности. По его словам, количество зерна, которое можно транспортировать, ограничено.