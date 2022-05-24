Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал мирный план Италии по прекращению войны в Украине.

Он написал в Telegram, что у него появилось впечатление, будто план «готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет».

По его словам, пункт про членство в ЕС — «вранье», и что Украину в ЕС не ждут.

Предложение о сохранении Донбасса в составе Украины он назвал «явным бредом», заявив, что «республики обратно не вернутся», а о Крыме в составе Украины назвал «хамством в адрес России», угрозой ее территориальной целостности и поводом для начала войны.

Также он заявил, что такие планы — «попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо» и пригрозил, что «в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры».

Напомним, предложенный Италией четырехэтапный план мирного урегулирования в Украине, включает следующие пункты:

1. прекращение огня;

2. нейтралитет Украины, обеспеченный международно-политическими гарантиями и связанный с процессом вступления страны в ЕС;

3. выработка двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по Крыму и Донбассу;

4. подписание нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и РФ.