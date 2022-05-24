Город Шамахы избран «Туристической столицей тюркского мира» в 2022 году.
Это решение было принято на 7-м заседании министров туризма Организации тюркских государств и 17-м заседании рабочей группы по туризму, передает АПА.
Город Шамахы избран «Туристической столицей тюркского мира» в 2022 году.
Это решение было принято на 7-м заседании министров туризма Организации тюркских государств и 17-м заседании рабочей группы по туризму, передает АПА.
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