Экс-депутат парламента Армении, председатель общественной организации «Европейская интеграция» Наира Карапетян назвала результаты брюссельской трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и главы Евросовета «катастрофичными» для Еревана и отметила, что «вопрос статуса» для сепаратистов Карабаха «закрыт», передает Minval.az.

«Пять катастрофических часов в Брюсселе привели нас к очередным потерям. В итоговом заявлении вопрос о статусе «арцаха» (кавычки наши – прим. ред.) вообще не стоит, нет упоминания о праве на самоопределение, вместо этого говорится о «правах и безопасности этнического армянского населения в Карабахе», и это подчеркнуто Шарлем Мишелем, а не руководителем Армении. Нет даже наименования Нагорный Карабах, он превратился просто в Карабах, как и утверждает Азербайджан – дескать, нет такой административной территории. Это конец, кажется, вопрос закрыт.

В контексте гуманитарных проблем сначала упоминается разминирование и только потом усилия (не обязательное возвращение, а всего лишь усилия) по возвращению пленных и судьба пропавших без вести.

В ближайшие дни в приграничной зоне Армении и Азербайджана состоится заседание комиссий по вопросам делимитации границ», – заявила она в своем «Фейсбук». А далее пожаловалась на то, что проведение встречи азербайджанской и армянской комиссий именно на границе «означает отсутствие страны-посредника – Россия со своими картами вытеснена с передовых позиций».

«Россия полностью оказалась вытеснена из текста этого заявления. Если в двух предыдущих заявлениях подчеркивались достигнутые при посредничестве РФ заявления и договоренности, в этот раз нет упоминаний.

Нет уже и упоминания о сопредседательстве Минской группы ОБСЕ, единственного формата, где право на самоопределение закреплено как принцип, так же, как и исключение применения силы и угрозы силой», – отметила Карапетян.