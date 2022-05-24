Мобилизованные студенты и рабочие из «ДНР» записали обращение к Пушилину. В нем они заявили, что он их обманул, обещая, что неподготовленные люди не будут участвовать в боевых действиях. Однако их кинули в бои в Мариуполе, в ходе которых батальон потерял 40% личного состава.

«Вопреки вашим публичным заявлениям, о том что мобилизованные резервисты не будут непосредственно принимать участие в боевых действиях, <…> личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка, будучи необученными и неопытными в ведении боевых действий — до момента мобилизации проходили обучение в вузах и работали на различного рода предприятиях и в различных отраслях, не имеющих отношения в воинской службе, а также не прошедшие обязательное медицинское обследование, многие имеют хронические заболевания, находились с 13.03 2022 на боевых позициях в городе Мариуполь».