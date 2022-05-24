Судья одного из районных судов украинского Кропивницкого приговорил молодого сторонника «русского мира» к заучиванию наизусть песни о Степане Бандере и чтению романов Николая Гоголя и Анатолия Димарова. Об этом рассказал глава администрации региона Сергей Шульга.

Глава Кировоградской областной администрации Шульга написал в соцсетях, что судья Кировского районного суда в областном центре, Кропивницком, не вполне обычным образом наказал 19-летнего харьковчанина, который с началом войны перебрался в Кропивницкий и, по словам Шульги, начал агитировать за «русский мир» (то есть, поддерживать политику России) в соцсетях.

Судья постановил, что подсудимый должен выучить наизусть гимн Украины, песню «Бандера — наш отец, а Украина — мать», одно патриотическое стихотворение, раздел конституции Украины о территориальном устройстве страны, а также прочитать «Тараса Бульбу» Гоголя и роман «И будут люди» Анатолия Димарова, в котором рассказывается о коллективизации и голоде в украинской деревне в 1930-х годах.

Кропивницкий — это бывший Кировоград. Областной центр переименовали в ходе кампании десоветизации, но название области пока осталось прежним. Область расположена в центре Украины.