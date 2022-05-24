Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выступил с инициативой создания в Украине «надежного медицинского коридора» для эвакуации из зоны противостояния раненых и больных. Он заявил об этом на проходящей в Женеве 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает телеканал NTV.

«Для эвакуации из зоны конфликта больных и раненых необходимо создание надежного медицинского коридора. Хочу попросить поддержать это предложение со стороны международного сообщества во главе со Всемирной организацией здравоохранения. Турция готова выполнять все от нее зависящее в вопросах эвакуации и оказания медицинской помощи», — сказал министр.

По его словам, Турция в рамках гуманитарной помощи направляет в Украину лекарства и медицинские препараты.