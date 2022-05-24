Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента потребует срочной массовой вакцинации населения, передает Reuters со ссылкой на представителя организации Ричарда Пибоди.

«Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения», сообщил он. Пибоди признал, что запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с данным заболеванием, ограничен. Он подчеркнул, что «безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук помогут ограничить распространение вируса».