Цифровые активы являются спекулятивными и чрезвычайно рискованными инвестициями.

Такое заявление сделала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард 22 мая в эфире датского телешоу College Tour.

Лагард отметила, что ее очень беспокоят люди, которые не понимают рисков инвестирования в криптоактивы и могут потерять все.

По ее мнению, криптовалюты «ничего не стоят, ничем не подкреплены, в них нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности». Лагард отметила, что никогда не инвестировала в криптоактивы, но ее сын пробовал и ему «не очень повезло».

При этом глава ЕЦБ противопоставила криптоактивам цифровой евро, который регулятор планирует выпустить до 2026 года. В отличие от криптовалют, он будет обеспечен активами ЕЦБ.

«В тот день, когда у нас появится цифровая валюта – любой цифровой евро, за ним будем стоять мы, и это совсем другая история», – сказала она,