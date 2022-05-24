Уже пять случаев заражения поксвирусами, к которым в том числе относится оспа обезьян, зафиксировано в США. Об этом сообщила заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Дженнифер Маккуистон.

«В дополнение к одному подтверждённому случаю оспы обезьян в Массачусетсе, были выявлены ещё четыре случая поксвируса. Новые случаи инфицирования были зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта», — заявила Маккуистон.

По словам специалиста, все инфицированные являются мужчинами, некоторые из них обратились за помощью к медикам в начале мая, после возвращения из поездок в конце апреля.