Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры по прекращению войны только с президентом РФ Владимиром Путиным. Остальные варианты не рассматриваются.

«Все институции у них (в России) объединены одним решением — решением президента РФ. Если мы говорим о решениях по прекращению войны, то без него такого решения не будет. Не обойдется без встречи с президентом РФ», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что не может быть речи о переговорах с посредниками российского президента. Диалог о прекращении войны должен вестись исключительно с главой РФ.

«Мы будем бороться, пока не сделаем все возможное, пока не освободим нашу землю», — резюмировал Зеленский.