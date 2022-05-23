Президент Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине современное вооружение для противостояния вторжению РФ с минимумом человеческих потерь.

Зеленский отметил, что соотношение войск в Донбассе 1:20 в пользу армии РФ. Это делает необходимость Вооруженных сил Украины в западных образцах вооружения крайне необходимой.

«Нам нужно мощное оружие, которое позволит не терять столько людей. Потому что иногда у нас люди воюют против техники. У них в двадцать раз больше техники. Сейчас на Донбассе у нас один до двадцати… Я не хочу, чтобы погибали сотни тысяч людей, поэтому нужно оружие, которое позволит сражаться на большом расстоянии… У вас есть все, чтобы сохранить жизнь этих людей», – заявил президент.