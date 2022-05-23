Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал выполнить «зависящее от Турции» по членству Швеции и Финляндии в НАТО при условии конкретных изменений по вопросам, беспокоящим Анкару.

«Еще раз подчеркиваю: те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас. Если мы увидим конкретные изменения по вопросам, которые нас беспокоят, пусть ни у кого не вызывает сомнений то, что мы выполним от нас зависящее», — сказал турецкий лидер в своем обращении к народу после заседания кабмина.