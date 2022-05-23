49 российских солдат в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях. При этом расследуется около 13000 подобных дел.

Как сообщает The Guardian, об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время выступления на Давосском форуме.

«Мы уже возбудили около 13 тысяч дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам», — заявила Венедиктова.

При этом она добавила, что у украинских правоохранителей есть список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. Два уголовных дела в отношении трех человек уже находятся на рассмотрении судов.