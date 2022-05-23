Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской общине.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Российская армия бросила огромную кучу техники и солдат, чтобы захватить Луганскую область в целом. У нас на территории области русская армия выставила 25 батальонно-тактических групп (БТГ)», — сказал Гайдай.

Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек. По его словам, эта российская группировка брошена в наступление, чтобы отрезать область от остальной Украины либо захватить Северодонецк.

«Очень сложная ситуация, где Горская община (Золотое, Екатериновка, Тошковка). В Тошковке наши выбили врага и закрепились», — добавил глава ОВА.