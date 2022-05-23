Белый дом разъяснил, что президент США Джо Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова, передает телеканал NBC.

Заявление, вызвавшее возмущение в Китае, прозвучало в ходе визита Байдена в Японию.

«Наша политика не изменилась. Он подтвердил нашу политику «одного Китая» и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем», предоставить Тайваню военные средства для самообороны», — цитирует NBC неназванного чиновника Белого дома.