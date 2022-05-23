ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) направило предупреждение всем судам на Каспии.

Согласно информации синоптиков, вечером 23 и 24 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, в порывах — до 23-25, местами — до 28 м/с.

В сообщении ASCO отмечается, что в связи с ожидаемыми погодными условиями на судах должны быть приняты превентивные меры безопасности, обеспечен их заход в безопасные места.

Капитанам судов, стоящих в портах и на якоре, поручено обеспечить безопасность кораблей.