Президент Польши Анджей Дуда в ходе участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе постарается переубедить страны ЕС, блокирующие предоставление Украине статуса кандидата в члены сообщества. Об этом заявил в понедельник представитель канцелярии Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

«В кулуарных беседах будет доминировать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза», — сказал он на брифинге.

По словам Кумоха, страны Центральной и Восточной Европы надеются «переломить сопротивление некоторых стран Запада», которое они считают безосновательным.

Как подчеркнул представитель Дуды, речь идет не о принятии Украины в Евросоюз, а только о предоставлении Украине статуса кандидата. «Это ничего никому не стоит», — указал он. «У богатейших стран Европы нет никаких причин бояться Украины, — сказал Кумох.