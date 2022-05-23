Восемьдесят пять случаев заражения оспой обезьян зарегистрировано с 15 мая в 8 странах в ЕС. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

По данным ВОЗ, количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальных исходов нет. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.

Симптомы оспы обезьян проходят за несколько недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.