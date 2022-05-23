Судя по имеющейся информации, и Ильхам Алиев, и Никол Пашинян в целом удовлетворены итогами пятичасовой встречи и переговорами, что немаловажно. Председатель ЕС и организатор встречи Шарль Мишель назвал эти переговоры «продуктивными». В данном контексте термин «продуктивный», скорее, является обозначением неких ожиданий по уже имеющимся договоренностям. Стороны ничего не подписали, и в принципе, такая процедура не планировалась. В настоящее время идет речь о реализации взятых сторонами обязательств. Об этом в беседе с Minval.az сказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

По словам Мусабекова, уже обязательства сторон представляют собой несколько групп, в них много деталей, которые необходимо уточнить.

«Это гуманитарный блок вопросов, касающихся, в частности, лиц, осужденных за совершение преступлений на территории нашей страны как в настоящее время, так и в прошлом. Армяне предпочитают называть этих лиц «военнопленными». Даже такие лица при определенных обстоятельствах могут быть освобождены от наказания, например, помилованы. Но все это возможно только на взаимной основе и только, когда отношения Азербайджана и Армении продвинутся вперед», — отметил политолог.

Есть у Азербайджана к Армении вопросы, связанные с картой разминирования освобожденных территорий, а также желание прояснить судьбы более 4 тысяч пропавших без вести азербайджанских граждан за 30 лет существования конфликта, в том числе, в Первую Карабахскую войну.

«Понятно, что это, скорее всего, убитые и захороненные в какой-то общей могиле, останки наших граждан на временно оккупированной армянами азербайджанской территории. А часть этих без вести пропавших в свою очередь были вывезены на территорию Армении как военнопленные и погибли там либо от мучений, либо от плохого обращения. Азербайджан очень заинтересован в прояснении судеб этих людей и ждет от Армении соответствующих действий. Это тоже взаимные обязательства, так называемая гуманитарная корзина, в рамках которой предусмотрены и контакты между представителями интеллигенции, журналистами, политиками обеих стран», — подчеркнул политолог.

Что касается разблокирования коммуникаций между сторонами, как отмечает политолог, уже создана рабочая группа, проведены встречи, сторонами взяты на себя определенные обязательства, «но Армения до сих пор тянет с объявлением тендера, определением проектов, исполнителей, источников финансирования, точек выхода и входа по Зангезурскому коридору».

«Азербайджан, в свою очередь, должен подводить как железнодорожную, так и автомобильную дорогу к точкам выхода и входа Зангезурского коридора по территории Армении. Потому мы ждем, когда наконец армянская сторона сообщит об этом», — подчеркнул Мусабеков.

Политолог отмечает, что необходимо договориться о режиме использования этих коридоров, потому что ситуации бывают совершенно разные.

Есть коридоры из Армении в Азербайджан, например, там, где сейчас живут карабахские армяне, есть участки «из Азербайджана в Азербайджан», под которыми подразумевается связь между Нахчываном и западными районами Азербайджана. Есть участки, которые контролируются Азербайджаном и по которым проходят транспортные пути из Армении в Армению, например, Горис – Кафан. И когда Азербайджану будут возвращены казахские деревни – там, чтобы проехать из одной деревни Армении в другую, придется проезжать через азербайджанские анклавы, отмечает политолог.

«И эти режимы должны быть обговорены, как в контексте транспортных, так и пограничных вопросов. Конечно, должна собраться смешанная комиссия по пограничным вопросам и приступить к работе. Но армяне уже дважды откладывали эту встречу. Вроде, они определились с составом комиссии, и мы определились – надо встречаться, притом, как я считаю, на границе, а не ездить в третьи страны. И наконец, начать работу», — отметил Мусабеков.

Впервые, кстати, прозвучало на встрече выражение «права карабахских армян». «Но именно права, а не определение какого-то статуса», — отмечает политолог.

В этом контексте, как считает он, у карабахских армян сейчас «специфическая ситуация». Потому что более 30 лет они жили вне политико-правового, административного и экономического пространства, и сейчас есть серьезные вопросы относительно их непосредственного, персонального статуса.

Кто они? Армянские граждане, живущие на территории Азербайджана. А если они примут азербайджанское гражданство, то это уже этнические армяне с гражданством Азербайджана. У тех и других, как отмечает Мусабеков, «разные права и свободы».

У граждан других стран, проживающих на территории Азербайджана, по словам Мусабекова, другие права и свободы. Лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны, тоже имеют «свои права и свободы».

И конечно, безопасность всех людей, независимо от их этнического, гражданского, религиозного происхождения, должна быть обеспечена. И все эти вопросы Азербайджан будет обсуждать с самими карабахскими армянами, отметил Мусабеков.

«В целом говоря об итогах встречи, хочется отметить, что Пашинян в очередной раз как-будто выражает готовность двигать вперед мирную повестку, и говорит о том, что должны встречаться представители сторон, МИДа для подготовки мирного договора. Но это же самое он говорил и в апреле, а за это время никакого прогресса не произошло. Будем надеяться, что армянская сторона наконец от слов перейдет к делу», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров