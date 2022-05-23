Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая — Дня Независимости.

«От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики искренне поздравляю вас, правительство и народ вашей страны с национальным праздником Азербайджанской Республики — Днем независимости.

Уверен, что традиционно дружественные отношения сотрудничества между Кореей и Азербайджаном будут расширяться и развиваться в соответствии с пожеланиями и интересами народов двух стран.

Желаю вам успехов в вашей работе на благо народа вашей страны», – говорится в письме.