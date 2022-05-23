Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи назвал переход к торговле в национальных валютах с другими странами одной из причин укрепления рубля в последнее время, передает ТАСС.

Он объяснил, что для такого перехода объективно сложилась ситуация, а Москва поступила не в ущерб своим партнерам и выполняет все свои обязательства перед ними. По словам Путина, для России и Белоруссии в этом нет ничего нового, потому что обе страны неизменно увеличивают долю торгов в национальных валютах.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что экономики России и Белоруссии демонстрируют хорошие результаты. Он объяснил, что имеет в виду ситуацию с инфляцией и безработицей и укрепление курса рубля «бешеными темпами». Вместе с тем глава Белоруссии назвал происходящее неожиданностью и заметил, что с укреплением национальной валюты лучше не переборщить.

Путин в ответ криво улыбнулся.