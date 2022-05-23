Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Шотландии, говорится в сообщении региональной службы здравоохранения (Public Health Scotland, PHS).

«Оспа обезьян была подтверждена у одного человека в Шотландии. Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов», — отмечается в сообщении.

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен и в Дании. В настоящее время мужчина изолирован, а специалисты выясняют, есть ли в стране другие инфицированные, сообщает в понедельник Минздрав страны в пресс-релизе.

У зараженного проявились симптомы инфекции после поездки в Испанию, его изолировали дома.

«Теперь у нас есть первый случай оспы обезьян в Дании. Датское агентство по безопасности пациентов находится в процессе выявления случаев инфекции, — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Магнуса Хеунике. — Органы здравоохранения не ожидают широкого распространения социальной инфекции в Дании, но мы внимательно следим за ситуацией, чтобы быть как можно лучше подготовленными к возможному развитию ситуации».