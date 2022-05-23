Президент Украины Владимир Зеленский озвучил число погибших в результате российского ракетного удара по учебному центру ВСУ в поселке Десна Черниговской области.

«Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых», – сказал президент, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

Ракетные авиаудары по поселку российские войска нанесли 17 мая. Две из четырех выпущенных ракет попали в здание учебного центра ВСУ.

В минобороны России тогда сообщали об «уничтожении резервов противника, завершавших боевое слаживание на территории учебного центра» в Десне.