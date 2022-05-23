В Азербайджане не зафиксировано случаев заболевания оспой обезьян. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ в этом направлении осуществляется строгий эпидемиологический контроль. В настоящее время ВОЗ не рекомендует никаких дополнительных мер, связанных с поездками за рубеж. Оспа обезьян является очень редким зоонозным вирусным заболеванием, передающимся человеку от животных.

Вирус может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу, дыхательные пути. От человека к человеку он может передаваться только при очень тесном контакте.

Одним из основных симптомов заболевания является сыпь в виде пятен, а затем пузырьков, которые лопаются, в результате чего образуются гнойники. Больной или контактировавшие с ним лица не считаются заразными до тех пор, пока не разовьются клинические признаки заболевания», — сказано в сообщении Минздрава.