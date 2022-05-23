Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад явно недооценил последствия санкционных мер против России и Беларуси: они ударили по самим западным странам.

«То, что происходит там (на Западе – ред.), они явно недооценили», — сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным.

По его словам, западные страны «жили, читая свои СМИ, и получили – и инфляцию…, а во всем Путин «виноват». «Там во всем «виноват» Путин», — с иронией сказал Лукашенко.