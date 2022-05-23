На корреспондентских счетах трех «дочек» российских банков в Казахстане из-за санкций заблокировано 9,2 млрд тенге ($21,6 млн.). Также иностранные банки заблокировали трансакции в иностранной валюте для отдельных клиентов банков. Об этом сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге»,— написала она в ответ на депутатский запрос (цитата по ТАСС). По ее информации, речь идет о Сбербанке, Альфа-банке и ВТБ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что иностранные компании заблокировали переводы для отдельных клиентов Сбербанка на сумму 2,9 млрд тенге (более $6,8 млн), Альфа-банка — 3,9 млрд тенге (свыше $9,1 млн). По ее словам, для разблокировки счетов и средств клиентов необходимо получить генеральную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США.

Абылкасымова дополнила, что новый владелец Альфа-банка в Казахстане уже направил письмо о получении лицензии.

Ранее казахстанские «дочки» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ попали под санкции США из-за военной операции России на Украине. 6 мая один из крупнейших банков Казахстана «ЦентрКредит» сообщил, что приобрел 100% простых акций «Альфа-банк Казахстан». В тот же день издание Frank Media со ссылкой на источники сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о продаже своих активов в Казахстане.