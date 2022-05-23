Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что недружественные страны должны будут компенсировать ущерб, нанесенный их санкциями российской экономике.

«Что касается нашей страны, вред, который нанесли санкции экономике России, недружественным государствам придётся компенсировать», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что санкции против России ударили по их инициаторам.

«Если посмотреть на стоимость бензина, рост её составил: в Австралии — 30,3%, в США — 27,6%, в Канаде — 22,2%, в странах Евросоюза — 19,3%. Такого скачка цен в этих странах не было с момента энергетического кризиса 70-х годов», — пояснил он.

«Ответственность за рост цен прежде всего лежит на президенте США (Джо) Байдене, а также на главах ряда европейских государств», — добавил Володин.