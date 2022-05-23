Наши ударные беспилотники, о которых сегодня слагают песни из-за успехов в Украине, во время Карабахской войны представляли машиной смерти, убивающей невинных людей.

Об этом, как передает Minval.az, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на церемонии начала реализации очередного этапа проекта «Национальные подлодки Турции» на верфи в районе Гельджук в северо-западной провинции Коджаэли.

По словам турецкого лидера, страны, отказывавшиеся продавать вооружение Турции, при этом передавали террористам в Сирии грузовики, полные оружием под предлогом борьбы с ИГ.

«Те, кто сегодня дает высокую оценку вкладу Турции в миссии НАТО, еще вчера жестко критиковали Анкару. Несмотря на очевидную роль Турции в Североатлантическом альянсе против нашей стране действуют санкции. Мы не можем игнорировать рестрикции Стокгольма в отношении Анкары. Ожидаем конкретных шагов в вопросе национальной безопасности Турции, а не обобщенных дипломатических высказываний. Политика расширения НАТО, игнорирующая основополагающие требования безопасности Турции, не принесет пользы ни Анкаре, ни Альянсу», — сказал Эрдоган.