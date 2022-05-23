Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу», — сказал Эрдоган.

Турция хочет видеть от НАТО конкретные шаги, а не дипломатические заявления по борьбе с терроризмом, заявил Эрдоган.

«Как страна, которая платит цену за НАТО, мы хотим видеть конкретные шаги, а не открытые дипломатические заявления», — сказал Эрдоган.