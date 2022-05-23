Вопросы, связанные с обменом украинскими пленными из «Азовстали», требуют тишины. Это очень чувствительная тема. Поэтому представители Украины стараются поменьше комментировать ход этой сложнейшей спецоперации. Задача, которую поставил президент Зеленский, одна — сохранить жизнь нашим людям и вернуть их домой. Об этом в беседе с Minval.az сказал украинский политолог, председатель правления Общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан.

По его словам, это наиболее сложный элемент спецоперации.

«Фактически они стали символами сопротивления Украины российскому вторжению. Именно они смогли обеспечить оттягивание значительной группировки российских войск на Мариуполь. Речь идёт о нескольких десятках тысяч украинских военнослужащих. Понятно, что они являются раздражителем для россиян. Поэтому остаётся лишь надеяться на то, что им удастся выбраться из Мариупольского ада живыми и вернуться на Родину», — добавил политолог.

Что касается заявлений, которые прозвучали в российской Госдуме, то, по его мнению, ничего удивительного в них нет. Это типичный способ давления на украинское военно-политическое руководство и «кость» для внутреннего потребления.

«Переговоры велись и ведутся не с теми, кто делает эти заявления. Поэтому в Украине все-таки остаются надежды на то, что россияне будут держать слово и жизни нашим героям не будет угрожать опасность», — отметил В. Трюхан.

По его словам, Мариуполь будет освобождён.

«Это украинский город, город-герой. Ни при каких обстоятельствах Украина не отдаст его россиянам. После этого вся страна и наши международные партнеры будут делать все для того, чтобы фактически отстроить его заново и сделать ещё более привлекательным для жизни, отдыха и ведения бизнеса, чем он был ранее. По своему географическому и климатическому положению Мариуполь заслуживает, чтобы стать туристической изюминкой Украины на Азовском море», — подчеркнул В.Трюхан.

Вместе с тем порт будет играть ключевую роль для обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции со всего Донбасса.

«А военные преступления россиян в Мариуполе станут предметом рассмотрения международного трибунала и в дальнейшем будут изучаться на уроках истории в школах и университетах Украины и многих стран мира», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров