Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%, следует из заявления регулятора.

«Согласно обзору участников рынка Центрального банка, инфляционные ожидания на конец года выросли с 46,44% до 57,92%, а долларовые ожидания на конец года выросли с 16,85 до 17,57», — говорится в заявлении.

Годовая инфляция в Турции, согласно данным Института статистики страны, по итогам апреля ускорилась до 69,97% с 61,14% месяцем ранее.

В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны.