Власти Польши приняли решение разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с РФ о поставках газа в республику. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — сказал он, подчеркнув, что речь идет о договоренностях, которые принято называть ямальскими, «которые были подписаны в 1993 году».

«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — добавил Наимский.