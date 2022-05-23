Издание «Проект» назвало имена 166 командиров, которые участвуют во вторжении России в Украину, и их доходы. В базу «Проекта» попали 72 генерала и адмирала, 69 полковников, 16 подполковников и 9 других командиров.

По данным расследователей, тогда как обычные солдаты зарабатывают не больше 50 тысяч рублей (около 1395 манат), командиры бригад в среднем получают 160 тысяч рублей (около 4464 манат), командующие сухопутными армиями — 270 тысяч рублей (около 7533 манат), офицеры Генштаба — около 300 тысяч (около 8370), а командующие военных округов — 900 (около 25110 манат).

У каждого третьего высшего командира «Проект» обнаружил долги, в том числе за услуги ЖКХ и по алиментам. Каждый пятый в выборке издания имел штрафы ГИБДД, каждый шестой — не платил их вовремя.

Пятеро человек привлекались к административной ответственности. Например, в 2020 году полковнику Игорю Коледе, командиру 30-й мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии, которая наступала на Харьков, назначили штраф за отказ уволить офицера-коррупционера.

Реальный боевой опыт есть только у 23% из командиров из выборки, то есть у 39 человек. Больше всего, 16 человек, участвовало в операции в Сирии, 13 человек — во второй чеченской войне.

Средний возраст командующих военных округов — 55 лет, командиров войск — 60,5 лет, а командующих армий — 49,5 лет.

Издание выяснило, что всего в Украину отправили более 150 военных подразделений. Это все сухопутные армии страны — 11 общевойсковых и одна танковая, силы ВДВ — пять десантно-штурмовых подразделений, две воздушно-десантных дивизии и одна бригада спецназа, шесть разведывательных соединений Генштаба, морская пехота четырех флотов, самоходная артиллерия, авиация, а также полицию и Росгвардию.

Во вторжении, по данным «Проекта», также участвует 15-я Александрийская мотострелковая бригада из Самарской области — единственное миротворческое соединение России, которое могут направлять для решения международных конфликтов под эгидой ООН.

Каждый восьмой офицер в списке, как оказалось, имеет связи с Украиной. Например, командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостьев родился в Сумской области, командующий 6-й армией ВВС Олег Маковецкий – в Чугуеве, командир 58-й общевойсковой армии Михаил Зусько – на Волыни; командир 45-й отдельной бригады спецназа Вадим Паньков учился в Киеве.

Не менее 20 российских командиров из этого списка уже погибли.