Утром в субботу экскурсоводы общества «Мемориал» обнаружили исчезновение в московском парке «Музеон» установленной там ранее скульптуры академика Андрея Сахарова авторства Григория Потоцкого.

В инфоцентре парка имени Горького сначала сообщили, что не располагают сведениями о перемещении скульптуры, однако впоследствии заявили, что она еще прошлой осенью по просьбе скульптора была возвращена ему.

В тот же день стало известно, что в честь дня рождения академика, скульптура Сахарова авторства Потоцкого открылась в Ханкенди.

Как сообщает издание Armenia Today, в открытии памятника принял участие майор размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента Виталий Фомин. Он подчеркнул, что Андрей Сахаров «вписал свое имя золотыми буквами в историю мировой науки». «На протяжении своей жизни он был убежден и убеждал, что главным путем для мира является мир», — сказал российский майор.

Памятник установлен у школы, названной в честь Сахарова, который считал «справедливыми» требования армян Нагорно-Карабахской автономной области о ее передаче из состава советского Азербайджана в советскую Армению.

При этом, как сообщают СМИ, близ памятника приладили табло с надписью «Мужайтесь, армяне, ваше дело правое».

Безусловно, это способно вызвать вопросы и даже возмущение в Баку. То, что Потоцкий передал скульптуру, это его дело. Но почему ее провоз и установку на территории Азербайджана позволили российские «миротворцы», да еще и в обрамлении провокационной надписи? Кто-нибудь согласовал этот момент с официальным Баку?

Не означает ли фраза «мужайтесь, ваше дело правое» подзуживанием армян Карабаха продолжать придерживаться сепаратистских настроений и действовать именно в этом ключе, не соглашаясь ни на какую интеграцию в мирную жизнь в Азербайджане? И кто за этим стоит?

Присутствие на церемонии установки офицера Фомина дает на этот вопрос абсолютно исчерпывающий ответ. Создается ощущение, что российский миротворческий контингент (РМК) всеми силами добивается того, чтобы Баку поставил вопрос о его досрочном выводе с территории Азербайджана.

Свои ответы на эти вопросы дал «Минвалу» политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— Мне кажется, этот памятник был получен стараниями армянской диаспоры в России, и они же и придумали присовокупить к нему эту провокационную надпись, якобы для укрепления духа соотечественников в Карабахе, и конечно для того, чтобы лебезить перед миротворцами. В смысле того, что Сахаров является известной личностью советского периода. Не секрет, что сам Сахаров, его жена Елена Боннэр, Андрей Нуйкин и др. в то время считались советскими либералами и топили за армянских сепаратистов, даже не разобравшись точно и четко, в чем состоит проблема.

В принципе этой болезнью страдают и нынешние либералы России. Поэтому, конечно же, в этом смысле, я думаю, и самому РМК было необходимо в тяжелейших условиях для России, в ситуации эндшпиля в Украине, получить такую моральную поддержку.

Ну, а со временем, когда всё устаканится, я думаю, кто-то додумается просто сдать этот памятник на металлолом. Поскольку сам металл довольно ценен, и это имеет первостепенное значение для сепаратистов – стоит только вспомнить, во что они превратили оккупированные на протяжении четверти века территории Азербайджана. В этом они достаточно «натренированы».

В целом же, я думаю, вне всякого сомнения, деятельность РМК не представляет собой именно качественного и количественного, а также ожидаемого формата, какой обычно реализуют миротворцы в разных частях мира. Ну, здесь надо учитывать два момента. Во-первых, это не миротворцы присланные со стороны ООН. Во-вторых, до сих пор не определен их формат и мандат. Поэтому я думаю, что это событие с памятником происходит не из их злонамеренных пожеланий, как бы назло Баку, а просто от того, что у них нет соответствующей обыкновенной культуры действий и адекватного восприятия реальности. Мы видим, на каком безобразном уровне находится российская армия. Чего же ожидать от ее представителей в Карабахе? Ничего удивительного не происходит.

Ситуация с памятником авторства Потоцкого, конечно, смешна. Еще и тем, что ему просто не нашлось места в РФ. В огромнейшей России не нашли места, где можно установить на постоянной основе памятник Сахарову. Это позор, и им самим решать, как жить с ним дальше.

Р.Оруджев