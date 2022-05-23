На территории Ахальского велаята (центральная область Туркменистана) установят статую ахалтекинского коня Акхана (Белый хан), сообщают туркменские СМИ.

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов – нацио­нальной гордости народа – президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику (администрации) Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием «Звезда спорта» на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что «документом предписано приступить к строительным работам в мае 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года».

«Акхан – легендарный скакун, которого лично воспитывал экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов». В 2018 году он прославился тем, что встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Отмечается, что это не первый памятник, установленный ахалтекинским коням в Туркменистане. В апреле 2013 года состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной ахалтекинскому скакуну Полатлы (Стальной), а год спустя был открыт монумент в честь ахалтекинца Янардага (Огненная гора), изображенного на Государственном гербе Туркменистана.