Президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в случае проведения его реформы. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Он отмечает, что такую позицию Байден озвучил на состоявшихся в понедельник в Токио переговорах с главой японского правительства.

13 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с сегодняшней ситуацией вокруг Украины.