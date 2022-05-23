Москва заявляет об изменении статуса Азовского моря — теперь оно стало «морем совместного пользования» РФ и «ДНР».

«Вице-премьер» крымского «правительства» Георгий Мурадов заявил, что в результате «освобождения» Херсонской области и части Запорожья, выход к Азовскому морю для Украины, «очевидно, будет потерян», передает РИА Новости.

По его словам, обеспеченный выход южной части республики к Азовскому морю меняет его статус.

Это уже море нашего с «ДНР» совместного пользования, — утверждает Мурадов.