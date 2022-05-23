Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые превысило в мире 100 млн. Об этом сообщило в понедельник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Число людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило ошеломляющую черту в 100 млн впервые за всю историю», — отметили в УВКБ.

В ведомстве пояснили, что в конце 2021 года число «принудительно перемещенных людей в мире выросло до 90 млн» из-за «новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия». Помимо этого, события в Украине привели в 2022 году к «перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 млн беженцев».

«Сто миллионов — это суровая цифра, являющаяся одновременно отрезвляющей и вызывающей беспокойство. Это рекорд, который никогда не должен бы быть установлен», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он напомнил, что гуманитарная помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам представляет собой «паллиатив, а не лечение» проблемы. «Чтобы изменить тенденцию, единственным ответом может быть установление мира и стабильности», — заключил Гранди.