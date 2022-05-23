Российские войска в ходе вторжения в Украину привлекли неонацистские группировки. Немецкая разведка подтверждает участие в боевых действиях как минимум нескольких из них. Об этом сообщает Spiegel.

Сообщается, что на прошлой неделе Федеральная разведывательная служба (BND) Германии разослала министерствам конфиденциальный отчет, в котором говорится, что многие российские правые экстремисты и неонацисты принимают участие во вторжении в Украину.

По данным разведки, как минимум две неонацистские группировки «Русская имперская лига» и «Русич» воюют против украинской армии.

«Сотрудничество с этими группировками доводит предполагаемую причину войны, так называемую «денацификацию» Украины, до абсурда», — пишут аналитики немецкой службы внешней разведки.

Spiegel отмечает, что в документе нет данных о численности неонацистов в рядах российской армии. Кроме того, в боевых действиях участвует «Русский имперский легион» — военизированное подразделение правой экстремистской группировки «Русское имперское движение», которое ранее уже воевало на Донбассе. Своей целью оно называет «ликвидацию сепаратистского образования Украина».

Также сообщается, что «Русский имперский легион» набирал бойцов с военным опытом, но неизвестно точно, было ли это решение принято по просьбе руководства России. Однако подтверждается то, что в боях в Украине был ранен главарь группировки Денис Гариев.

Немецкая разведка отмечает, что в боях задействована и группировка «Русич» неонациста Алексея Мильчакова. Ее связывают с частной военной компанией «Вагнера», она дислоцировалась на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Группировка «Русич» известна особой жестокостью, ее участники не берут пленных. Ее основатель Мильчаков ко всему прочему считается садистом после того, как убил щенка и выставил фото в социальные сети. Также он неоднократно выкладывал фото с нацистской свастикой.