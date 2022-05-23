США рассчитывают на развитие экономического партнерства с Тайванем, в том числе в сфере передовых технологий, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы стремится к углублению нашего экономического партнерства с Тайванем, в том числе в таких вопросах, связанных с передовыми технологиями, как полупроводники и цепочки поставок», — цитируют западные СМИ высказывания Салливана, сделанные на борту президентского самолета по пути из Южной Кореи в Японию.

Говоря о ситуации вокруг Тайваня, Салливан подчеркнул, что США не желают видеть односторонних изменений статус-кво в регионе или «военной агрессии». По его словам, в Вашингтоне хотели бы, чтобы подобную позицию озвучивали бы не только США, но и их союзники и партнеры.