Австрия на фоне европейских санкций против РФ заморозила активы россиян на общую сумму 254 миллионов евро на 97 счетах. Об этом информирует телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера страны.

Идентификацией активов россиян занимается рабочая спецгруппа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. Помимо этого, в конца мая начнёт работать новая система отчетности, которая поможет упростить поиски таких активов, сообщает канал.