Детские санки, ранее производившиеся самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс», теперь сняты с производства. Об этом заявил генеральный директор РКЦ Дмитрий Баранов.

По его словам, до этого данную продукцию долгое время реализовывали только со склада.

— Что касается детских санок, то изделие снято с производства. Мы длительный период времени реализовывали данную продукцию только со склада, — пояснил Баранов в беседе с изданием Газета.ru.

Как отмечают «Известия», кроме ракет и спутников, ранее РКЦ «Прогресс» занимался еще производством широкого ассортимента медицинских одноразовых шприцов, водных катеров, мотолодок, детских санок, машинок для формования рогаликов, авиатехники.