Планы по возможной отправке спецназа вооруженных сил США для охраны посольства в Киеве рассматриваются в Пентагоне и государственном департаменте.

Об этом заявили оставшиеся анонимными источники в американских государственных органах в комментариях 22 мая газете The Wall Street Journal.

На данный момент госдепартамент обеспечивает охрану посольства в Киеве силами сотрудников своей Службы дипломатической безопасности.

В Пентагоне и Госдепартаменте разрабатываются предварительные планы по привлечению десятков военнослужащих спецназа, которые могли бы усилить охрану посольства или быть готовыми к развертыванию в случае необходимости. В дополнение к использованию войск специального назначения для обеспечения безопасности посольства, официальные лица рассматривают возможность возобновления работы отряда охраны морской пехоты, подобного тем, которые обычно обеспечивают безопасность посольств по всему миру.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами из госдепартамента по поводу потенциальных требований безопасности теперь, когда они возобновили работу посольства в Киеве, — прокомментировал сообщения пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби — Но никаких решений не принято, и на высших уровнях департамента не обсуждались конкретные предложения о возвращении американских военнослужащих на Украину с этой или любой другой целью».